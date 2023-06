Un mercato contadino che porterà a Campovolo i prodotti delle aziende colpite dall’alluvione del mese scorso. È questa l’iniziativa voluta da Coldiretti Emilia Romagna che, in occasione del maxiconcerto “Italia loves Romagna”, in programma alla RCF Arena di Reggio Emilia sabato 24 giugno, allestirà uno speciale mercato di Campagna Amica dove sarà possibile acquistare frutta, salumi, succhi, miele, aceto, confetture e formaggi provenienti da aziende colpite dalle inondazioni e dalle frane che hanno flagellato la Romagna e tutto il Ravennate tra il 2-3 maggio e il 15-16 maggio.

“Un importante segnale di speranza e di ripartenza per le nostre aziende messe a durissima prova dalla catastrofe di maggio” ha detto il Direttore di Coldiretti Emilia Romagna, Marco Allaria Olivieri che parteciperà, inoltre, al programma “Italia loves Romagna – Il Backstage” condotto da Andrea Delogu in diretta su Raiplay a partire dalle ore 20.30, in occasione del quale si farà il punto della situazione su quanto accaduto alle tante imprese agricole coinvolte con interviste ai produttori Coldiretti alluvionati che racconteranno la loro esperienza e il coraggio di rialzarsi.

Fra queste l’azienda di Max Fabbri di Ravenna, che in collina, tra Brisighella e Faenza, si occupa di allevamento di api e produzione di miele. Il 16 maggio, con la seconda alluvione, ha perso il 30-40% di alveari portati via dalla corrente. Non riuscendo a raggiungere le arnie che erano in collina, le api sono morte affogate o di fame, avendo terminato la loro scorta di miele. Il lavoro di un’intera vita è andato perduto.

Sempre dal ravennate sarà a Campovolo anche l’allevatrice Claudia Buzzegoli, titolare sulle colline di Brisighella dell’Azienda Agricola Ca’ Ad La’, dove alleva suini di razza mora romagnola. Il danno maggiore non è stato causato dall’acqua ma dalle frane che hanno portato via più della metà dell’azienda comprata soltanto 6 mesi fa. L’attività è rimasta senza acqua e luce per ben 8 giorni. La mancanza di luce e il freddo hanno causato la morte di diversi maialini. La solidarietà è stata importantissima, soprattutto dai clienti che l’hanno da subito contattata per acquistare i prodotti che è riuscita a salvare e produrre dopo il disastro. Coldiretti Ravenna e l’associazione ARAER hanno procurato fieno e mangime per gli animali.

Sabato sarà a Reggio Emilia anche Davide Pini, frutticoltore di Solarolo. L’alluvione ha inciso drasticamente sulla produzione di fragole, ciliegie e frutta in generale. La speranza è che almeno le piante più alte come i peschi e susini non abbiano subito conseguenze a causa dell’argilla che ha invaso i terreni. L’argilla potrebbe compromettere le piante fin dalle radici con la conseguenza che i frutti ingialliscono e cadono a terra. A livello strutturale anche gli impianti sono da rimettere in sesto, senza contare il lavoro di pulizia dell’azienda, dei magazzini e le macchine andate perdute.

Sarà presente anche l’azienda Bacche del Benessere Romagna di Fabrizio Francisconi, un’azienda a conduzione familiare che nella campagna di Ravenna produce succhi funzionali e confetture a partire dall’olivello spinoso, aronia, mora, kiwi e uva. L’impresa ha subito sostanziali danni causati dall’esondazione del Fosso Vecchio che ha sommerso buona parte dei terreni aziendali danneggiando le piante di frutta e le piante di bacche. La produzione sarà ovviamente più bassa rispetto all’anno precedente con conseguente minor trasformazione delle materie prime in confetture e succhi.

Italia Loves Romagna ha il supporto di Ministero della Cultura, Rai – radiotelevisione italiana, Regione Emilia- Romagna e Siae. Il concerto è prodotto e organizzato da Friends & Partners, Riservarossa, Vivo Concerti e Magellano Concerti.