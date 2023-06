In programma sabato 1° luglio “Brisighella Romantica”, evento inserito nel calendario della “Notte romantica dei Borghi più Belli d’Italia”. La manifestazione anche quest’anno è organizzata da Pro Loco Brisighella, grazie alla preziosa collaborazione e all’impegno dei volontari.

Quest’anno sarà possibile acquistare gli allestimenti realizzati direttamente dai volontari e dai laboratori del territorio, a prezzi calmierati, donando il ricavato al Comune di Brisighella per i lavori di ripristino post alluvione.

Per l’occasione si potrà fare aperitivo e/o cenare con menù a base di piatti a tema nei ristoranti tipici del centro storico, con atmosfere romantiche realizzate ad hoc. Gli angoli più suggestivi del borgo saranno animati da artisti di strada che metteranno in scena spettacoli sia stanziali che itineranti accompagnati da suggestive sessioni musicali unplugged.

In Piazza Marconi alle ore 21:00 lo spettacolo “La Lingua dei Fiori” – Gruppo Con-Tatto – Teatro Nucleo – “ATLETI DELL’ANIMA”.

In Piazza Carducci alle ore 20:45 – Antigone: Dalla Luce del mio Sepolcro, Liceo Torricelli Ballardini di Faenza; alle ore 22:00 – Silvana Bruno “L’Ukulele ed io, Storia di un Amore”.

A lato del sagrato della Chiesa sarà realizzato un photoset Love con Fiori giganti, anch’essi in vendita pro-alluvione.

Zona Fontana Vecchia – Via Porta Fiorentina “Bricco & Bracco” – Giocolieri e Giullari

In Piazzetta Porta Gabalo il musicista “Carlo Calderano”.

Spettacoli itineranti: Lucia Giovannini nello spettacolo comico “LA Principessa Celsa”; Simone Moretti con uno spettacolo su trampoli.

In via Fossa Esposizione Vespe Storiche del Vespa Club Faenza – durante la serata si potrà votare direttamente la Vespa più Romantica.

Esposizione fotografica a cura dei Fotoamatori Brisighellesi.

Per i più piccoli, in Via Fossa divertimento, pop-corn, zucchero filato, cioccolata e caramelle.

In programma domenica 2 luglio, in Piazza Carducci alle ore 11:00, una rievocazione medievale a cura dell’artista Silvana Bruno, con un’interpretazione rinascimentale medievale dal titolo “Soave Armonia”.

Presenti all’evento anche l’associazione Contea Brasichellae et Vallis Hamoniae, con corteo storico ed esibizioni di scherma rievocativa, e i Tamburi Medievali di Brisighella.

In questo momento di graduale ripresa a causa dei recenti e drammatici accadimenti che hanno colpito il territorio di Brisighella e dell’Unione della Romagna Faentina nello scorso maggio 2023, la volontà dell’Amministrazione Comunale è quella di dare ai cittadini Brisighellesi un segnale di ripartenza, nella convinzione che la cultura ed il turismo siano un tassello fondamentale del valore del nostro territorio e del suo tessuto sociale, cuore pulsante dell’intera comunità.

Nel corso dell’emergenza, le Associazioni che a vario titolo operano sul territorio sono state impegnate in prima linea nell’assistenza alla popolazione così gravemente colpita, dimostrando quanto sia vivo, attivo e solidale il tessuto associativo della nostra realtà territoriale.

Inoltre, molte Associazioni, Enti del Terzo Settore ed altri soggetti impegnati in ambito turistico, culturale e sportivo, sono stati direttamente colpiti dall’alluvione e dalle conseguenze che essa ha comportato: la ripartenza delle attività svolte nell’ambito del calendario estivo è naturalmente graduale e commisurata alle oggettive possibilità di realizzazione di eventi e manifestazioni.