BNI Maioliche rinnova il Comitato di Gestione e visita Tagina

Il Capitolo BNI Maioliche di Faenza si avvicina all’anniversario dell’ottavo compleanno con un rinnovato ed ampliato Comitato di Gestione! Il gruppo di imprenditori storico faentino da aprile, per i prossimi sei mesi, sarà guidato dal Presidente Maurizio Marchesi (riconfermato nella carica), dal vice Giuseppe Calderoni (anch’egli riconfermato) e da Luca Nannini nella veste di segretario-tesoriere. La squadra è stata ampliata notevolmente con l’incarico di segreteria di presidenza ed attuazione programma affidato ad Emanuela Cantagalli, responsabile formazione Alessandro Drei, responsabile mentoring Alessandra Badiali e responsabile comunicazione Luigi Lentini. Quattro imprenditori compongono poi il Comitato dei Membri e quattro il gruppo dedicato agli ospiti. Ad oggi il Capitolo è composto da 31 fra imprenditori e professionisti che negli ultimi sei mesi hanno prodotto affari interni per oltre 500mila euro. Nella riunione di venerdì mattina erano presenti l’Assessore Luca Ortolani, con deleghe all’Urbanistica, Edilizia pubblica-privata, Ambiente, Rigenerazione urbana, Politiche energetiche e mobilità, l’Arch. Lucio Angelini, Dirigente Settore Territorio dell’Unione della Romagna Faentina, Davide Aru, Vicepresidente Nazionale dell’Assoaeronautica, l’Avvocato Roberto Delli Passeri, Fondatore del Centro Studi Europeo Hermes di Roma e tanti altri. Il Capitolo BNI Maioliche da giugno 2016, anno della nascita, ha superato gli 8 milioni di euro di fatturato generando migliaia di referenze. L’organizzazione di BNI (Business Network International) segna il maggior successo di referenze al mondo e si basa sul principio del “givers gain” (dare per ricevere). Nel meeting di venerdì scorso sono stati premiati per il supporto al Capitolo Alessandro Drei, Davide Casamenti e Loretta Magnani. Successivamente una delegazione ha fatto visita all’azienda Tagina di Castelbolognese.