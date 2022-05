Play off! I Raggisolaris completano la grande rimonta iniziata il 16 marzo a Cesena e grazie alla nona vittoria consecutiva entrano nel tabellone play off per salire in serie A2 da settimi della classe. L’ultimo successo arriva sul campo della Virtus Civitanova Marche dimostratasi un’ottima avversaria nonostante fosse già qualificata ai play out. Questa serata resterà nella storia anche a livello statistico: le nove vittorie consecutive sono la striscia più lunga ottenuta dai Raggisolaris in serie B nella loro storia.

Nei play off i Raggisolaris incontreranno la Tecnoswitch Ruvo di Puglia, seconda classifica nel girone D. Queste le date dei quarti di finale che dovranno però essere confermate dopo l’accordo tra le due società: gara 1 domenica 15 maggio, gara 2 martedì 17 maggio, gara 3 venerdì 20 maggio, eventuale gara 4 domenica 22 maggio, eventuale gara 5 mercoledì 25 maggio).

Questa la griglia del tabellone 3 dei play off di serie B

Roseto – Torrenova

Ragusa – Ancona

Ruvo di Puglia – Raggisolaris

Rimini– Taranto

Partita spigolosa e ostica come da previsioni, con i Raggisolaris che risentono dei tanti problemi fisici avuti in settimana. Il punteggio resta in equilibrio per oltre tre quarti, con l’episodio decisivo che avviene al 27’ quando sotto 37-42 coach Garelli chiama time out. Le sue parole danno la scossa alla squadra che ha una reazione d’orgoglio finendo il periodo avanti 47-46. Nell’ultimo quarto il match viaggia ancora in parità, fino a quando i Raggisolaris stringono le maglie difensive portandosi sul 58-53 con Aromando. I conti li chiude poi Vico con quattro punti consecutivi (62-53) e i tiri liberi del 64-56 finale. Faenza può esultare per aver centrato ancora una volta i play off di serie B.

Virtus Civitanova Marche – Raggisolaris Faenza 56-64 (15-16; 31-32; 46-47)

CIVITANOVA MARCHE: Abbate ne, Montanari ne, Rosettani 5, Costa 4, Seri ne, Gulini 2, Pedicone 4, Felicioni 5, Vallasciani 5, Dessì 10, Riccio 10, Musci 11. All.: Schiavi

FAENZA: Mazzagatti ne, Siberna 2, Vico 18, Ballabio 7, Poggi 7, Reale 5, Molinaro 4, Petrucci 8, Aromando 13, Cortecchia. All.: Garelli

ARBITRI: Spinelli – De Ascentiis

USCITI PER FALLI: Musci e Aromando