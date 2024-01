Bando di gara e inizio lavori entro il 2024 per il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Marina di Ravenna

Pubblicazione del bando di gara e avvio dei lavori nel 2024 per essere operativi in tempo per l’avvio delle attività al rigassificatore di Punta Marina, previsto entro il primo trimestre del 2025.

La realizzazione del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco a Marina di Ravenna è fra i programmi principali del prossimo futuro dell’Autorità Portuale all’interno della strategia di ammodernamento e potenziamento del porto. L’inizio della produzione poi da parte del rigassificatore rende imprescindibile la realizzazione della nuova caserma. I lavori sarebbero dovuti partire nel 2023, ma, ad oggi, manca ancora il bando di gara. Il progetto invece è già pronto e prevede la ristrutturazione e la valorizzazione del complesso Fabbrica Vecchia e Marchesato.