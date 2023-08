“Per dovere di verità è necessario informare i cittadini su quanto accaduto nell’ultima seduta consiliare, intorno alle 23 di giovedì 3 agosto, un consigliere della maggioranza, presenta un documento per chiedere al governo l’annullamento delle bollette delle varie utenze per i cittadini alluvionati, documento condivisibile, dall’intento meritevole e la cui forma scritta ci aveva anche giustamente convinto ad approvare.

Quanto avvenuto da qui in poi cade nell’assurdo, la presentazione del documento da parte del consigliere è piena di attacchi infondati al governo. Vengono richiamate tematiche che nulla hanno a che fare con l’alluvione, lo stesso consigliere in pochi minuti passa dal reddito di cittadinanza alla guerra in Ucraina, creando grande confusione e fermento nell’aula.

L’atteggiamento di disprezzo e sdegno che viene espresso nei confronti dell’operato del governo durante la presentazione orale del documento si distacca totalmente dalla formulazione scritta ed i gruppi di Lega, Fratelli D’Italia e Forza Italia valutano quindi in un primo momento un voto contrario.

Dopo un acceso dibattito che vede coinvolti i sottoscrittori di questo comunicato stampa, interviene anche il Sindaco, mistificando quanto ha fatto il governo. A tal proposito ricordiamo che in soli 3 mesi ha stanziato 4,7 miliardi. Denaro recuperato in tempi record. Questo per finanziare opere di massima urgenza, per iniziare a fornire un primissimo ristoro alla popolazione, aiutare le aziende danneggiate e sostenere il comparto turistico ed agricolo. In attesa di altri importanti stanziamenti entro la fine dell’anno.

Risulta evidente la volontà di distogliere totalmente l’attenzione dalle responsabilità politiche dell’alluvione attaccando e spostando l’attenzione sul governo nazionale e sul tema degli indennizzi. La tragedia che ha coinvolto la nostra terra è infatti ascrivibile per la quasi totalità ad una quarantennale carenza di attenzione e tutela del territorio.

Siamo i primi ad adoperarci per ottenere il massimo dal Governo sul tema dell’alluvione ed oggi riconosciamo il grande lavoro che è già stato fatto. Infine fa sorridere l’atteggiamento tenuto ieri dal Sindaco quando, settimane fa, abbiamo chiesto dai banchi dell’opposizione, di intervenire in modo diretto sulla questione delle bollette, sollecitando Hera affinché effettuasse una donazione, parimenti a quanto fatto altre aziende e stanziando fondi comunali. La risposta fu, nei fatti, un diniego.

Ad una iniziale contrarietà, responsabilmente, abbiamo risposto con un non voto.

Oggi non è più tempo di polemiche pretestuose e di campagne elettorali sulla pelle degli alluvionati, come fatto fino ad ora da parte della sinistra.

Ci aspettiamo e, soprattutto, se lo aspettano i cittadini, che questi atteggiamenti vengano sostituiti da una fattiva operosità e collaborazione fra tutti gli enti ed il Commissario Figliuolo.”