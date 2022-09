Prenderà il via oggi, martedì 20 settembre, con la prelazione dedicata a vecchi abbonati 2021/22 e membri del Club Ravenna nel Cuore, la campagna abbonamenti dell’OraSì Ravenna “A qualunque costo”. La prelazione sull’acquisto dell’abbonamento sarà attiva fino al 24 settembre, mentre da lunedì 26 settembre comincerà la vendita libera.

La vendita in prelazione dell’abbonamento si svolge presso la sede del Basket Ravenna, in viale della Lirica 21, tutte le mattine da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30, e sabato mattina dalle 10.30 alle 13.

Invitiamo i vecchi abbonati a portare con sé la vecchia tessera di abbonamento per favorire le operazioni di prelazione.

L’abbonamento

Come ricordato durante il lancio della campagna abbonamenti, le partite saranno 16 contro le 15 dell’anno precedente e il costo dell’abbonamento sarà minore rispetto a quello dello scorso anno, mentre resterà invariato il prezzo del singolo biglietto. Chi sottoscriverà l’abbonamento, oltre ad avere una gara in più, avrà uno sconto, per ogni settore, pari al costo del biglietto di cinque partite.

I prezzi

Poltrona centrale: 250 euro (singolo biglietto 22 euro, con un risparmio pari a 102 euro, equivalenti alle cinque partite che si giocheranno a Cesena)

Tribuna Intero: 190 euro (singolo biglietto 17 euro, con un risparmio di 85 euro, pari a 5 partite)

Tribuna Ridotto: 130 euro (singolo biglietto 12 euro, con risparmio di 60 euro)

Genitore Junior Basket: 130 euro

Atleta Junior Basket: gratis