Lo sport come strumento per coinvolgere i giovani e i cittadini illustrando gli effetti del cambiamento climatico e proponendo buone pratiche e stili di vita sostenibili, in grado di contrastare gli effetti del climate change: è questo il focus dell’evento “Avere cura dell’ambiente sarà il vostro migliore canestro”, organizzato da Ecogest e Derthona Basket oggi a Tortona, che ha visto la partecipazione di oltre 200 studenti provenienti dagli Istituti “Marconi”, “Peano”, “Santa Chiara”, “San Giuseppe” e “Comprensivo B” del comprensorio tortonese.

L’iniziativa, che rientra nel progetto sportivo “Piantiamo il futuro”, che vede Ecogest tra i partners, ha dimostrato come lo sport e l’impresa, ciascuno nel proprio ruolo, possano, in una virtuosa sinergia, dare una lettura etica del proprio impegno.

“In questa occasione abbiamo voluto fare un punto di quanto sta accadendo sotto il profilo climatico, proprio partendo dal Piemonte, al quale abbiamo dedicato un lungo ed approfondito studio dai sorprendenti risultati – ha dichiarato Valerio Molinari, fondatore del CCSC e azionista di riferimento di Ecogest – I cambiamenti sono evidenti a tutti e con oggi abbiamo voluto fornire ai giovani studenti alcuni strumenti di conoscenza ed analisi per favorire una rinnovata coscienza rispetto ai temi climatici, oggi tra le emergenze vere del pianeta”.

L’evento ha visto la partecipazione del Sindaco di Tortona Federico Chiodi, di Miriam Olmeida Alarcon, ricercatrice del Centro Studi per il Cambiamento Climatico, del quale Ecogest è socio fondatore; ancora, dell’AD Ferencz Bartocci, del capitano del Derthona Basket Riccardo Tavernelli, di Mike Daumm, di Luca Severini, di recente approdato in nazionale, e poi Leonardo Candi e Grant Basile, reduci dalla brillante stagione agonistica che ha portato, da terza in classifica il Derthona basket ai play off scudetto.