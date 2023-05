Domenica 7 maggio si disputerà l’ultima gara in casa di questo campionato, sarà un momento speciale perché prima del fischio d’inizio tutti gli spettatori potranno apprezzare e condividere l’entusiasmo del settore giovanile giallorosso che sfilerà al Benelli. A pochi minuti dal fischio d’inizio dell’ultimo snodo fondamentale di questo campionato, ci sarà un momento particolarmente emozionante per i ragazzi che potranno assaporare il clima partita nello stadio dove sperano di potere giocare per difendere la maglia giallorossa. La sfilata inizierà alle 14,10 si invitano pertanto gli spettatori a prendere posto sugli spalti per tempo per non perdersi neanche un istante di questo bello spettacolo e per potere trasmettere ai ragazzi che rappresentano il futuro del calcio cittadino la giusta carica dei propri tifosi.

La sfilata non sarà l’unica iniziativa del pre Ravenna – Lentigione, infatti la società grazie alla preziosa collaborazione dei propri partner ha creato il progetto “110 e lode” una borsa di studio creata appunto in occasione dei 110 anni di storia del club giallorosso. Valorizzare la persona prima ancora del calciatore è da sempre un pilastro su cui si basa il lavoro quotidiano svolto da tutto lo staff della RFC Academy e questa iniziativa si sviluppa proprio in tal senso. E’ stato deciso di premiare due ragazzi, uno per la categoria agonistica ed uno per l’attività di base che si sono distinti in modo netto per quanto riguarda il rendimento scolastico, l’atteggiamento tenuto negli allenamenti e nelle partite e l’abilità. Al termine della sfilata i due ragazzi più meritevoli verranno premiati a centrocampo dove potranno raccogliere l’applauso di tutto lo stadio.

La società ringrazia sentitamente tutti i partner che hanno deciso di sposare il progetto giallorosso e che hanno voluto in particolar modo sostenere l’attività giovanile contribuendo all’iniziativa “110 e Lode”: Green 6, Il diavolo delle carni, Sweet Flavours, Baldetti Impianti, Farmacia del Ponte Nuovo, Renova, Equa, Macelleria Lavieri, Studio Castellani, Brera, Frankpizz, Ristorante The Art, K-Ambiente, Farmacia Borgo Montone, Bisanzio, Pizzeria Xavier, RG Costruzioni, Clea, Idea Idraulica, Consar, Nuova OLP, Esse Effe assicurazioni, Lopez Eventi e Congressi, CAM Pratiche Auto, RIICC, Le tradizioni di Nick, Timida.