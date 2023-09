Gravissimo incidente nel pomeriggio di mercoledì in via Oberdan a Faenza, all’altezza del passaggio a livello. Subito dopo aver passato la ferrovia, prima di immettersi nella rotatoria all’incrocio con viale Vittorio Veneto, una ciclista ha tamponato l’auto che la precedeva, cadendo poi pesantemente a terra, presumibilmente sbattendo la testa, e perdendo i sensi.

La donna è stata soccorsa immediatamente da un passante mentre nel frattempo veniva allertata la centrale operativa del 118. In via Oberdan sono quindi state fatta arrivare un’ambulanza e l’elimedica.

La ciclista, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata fatta salire a bordo dell’elicottero ed è stata trasportata al Bufalini di Cesena.

Alle forze dell’ordine il compito di far chiarezza sulle dinamiche dell’incidente.