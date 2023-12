Nel pomeriggio rissa in pieno centro storico a Ravenna in un locale in piazza del Popolo, dove si trovavano un gruppo di giovani nordafricani. Da una prima ricostruzione da una discussione animata si è passati ad una rissa, un dei giovani avrebbe preso ed usato come arma da taglio un bicchiere ferendo lievemente ad un braccio uno dei contendenti. L’allarme è stato dato dai Carabinieri Ausiliari e poco dopo sono arrivate le auto dei Carabinieri che hanno sedato la rissa. Sul posto i sanitari del 118 che hanno medicato il ragazzo. sono in corso gli accertamenti per capire le cause.