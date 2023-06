“Come Partito Democratico di Cervia abbiamo presentato una interpellanza rivolta all’amministrazione comunale per chiedere a quanto ammontano e come verranno impiegate le donazioni raccolte tramite l’iban aperto dal Comune di Cervia a seguito dell’alluvione di maggio. Il nostro auspicio è che si mettano subito a disposizione di famiglie ed imprese danneggiate, e che possano essere un primo sostegno al quale si aggiungeranno gli aiuti regionali e statali che arriveranno successivamente e speriamo il prima possibile. Cervia adesso è tornata alla normalità e si trova in mezzo alla stagione turistica, con tutto il sistema di accoglienza e di ristorazione pienamente efficiente, che va sostenuto a livello promozionale e pubblicitario il più possibile. Contemporaneamente non dobbiamo dimenticare quanto avvenuto qualche settimana fa, e cercheremo di farlo a livello consigliare e politico tenendo monitorata la situazione, gli interventi strutturali sul territorio e l’arrivo dei finanziamenti. Spesso in Italia appena calano i riflettori ci si dimentica erroneamente degli eventi accaduti. Noi ci teniamo invece a tenere i riflettori accesi, perché la Romagna e Cervia sono forti solo se non si lascerà indietro nessuno”.