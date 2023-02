Per lavori nel comune di Faenza sono prorogate fino alle ore 18 del giorno 17 febbraio le seguenti modifiche alla viabilità:

– divieto di transito per i veicoli nel tratto di via Mura Torelli compreso tra l’intersezione con corso Saffi e l’intersezione con via Baroncini-San Giovanni Bosco;

– istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto indicato per mezzi di soccorso ed emergenza e veicoli in uso a residenti e frontisti.