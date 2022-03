“ La giornata Mondiale Per la Consapevolezza sull’Autismo, istituita dall’Assemblea Generale dell’Onu nel 2007 e da allora celebrata il 2 aprile di ogni anno, intende richiamare l’attenzione di tutti, sui diritti delle persone affette dallo spettro autistico.

In Italia, si stima 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenti un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi. Nel territorio faentino si contano circa 63 casi nella fascia 0-18 anni e 452 in tutta la provincia di Ravenna; gli adulti invece sono circa 200 nella provincia e 60 nel faentino.

L’associazione Autismo Faenza, presente sul territorio da ormai 10 anni, vuole sensibilizzare la comunità locale per renderla più accogliente e soprattutto inclusiva. I bambini e ragazzi di oggi saranno gli adulti di domani, quindi bisogna che Faenza diventi “a misura” anche di questi utenti e che dia loro gli strumenti per abilitarsi ad una vita il più possibile autonoma e indipendente, come qualsiasi genitore aspira per i propri figli.

Sabato 2 aprile 2022 il loggiato del Comune si illuminerà di blu, così come alcuni negozi del centro esporranno un palloncino blu a testimoniare la loro sensibilità. Ringraziamo la Giunta comunale di Faenza e il sindaco Massimo Isola, che si è reso disponibile ad incontrare i genitori in piazza dalle ore 19.30 per presenziare l’evento. Ci sarà anche un momento musicale alle 18.30 con i Basterdjazz – che ringraziamo perché in questi anni ci hanno sostenuto con grande sensibilità.“