“Da venerdì 24 a domenica 26 maggio il Segretario Nazionale del PRI, Corrado De Rinaldis Saponaro, sarà presente in Romagna per sostenere i candidati repubblicane nelle liste per el amministrative e la candidata alle europee nella Circoscrizione Nord Orientale.

Diversi incontri pubblici organizzati dal PRI nel territorio con i candidati del PRI alle Europee ed Amministrative dove l’Edera è presente con la propria lista autonoma (come Cervia), insieme al Patto Repubblicano o con il proprio simbolo nell’alleanza “Siamo Europei” con Azione di Calenda.

Domani, venerdì 24 maggio, a Cervia al bar Dolce Amaro in via di Roma, Gabriele Armuzzi, capolista del PRI alle comunali, e Valeria Masperi candidata repubblicana alle Europee nel Collegio nord-est, incontrano gli elettori e presentano i candidati repubblicani al Comune; con Saponaro sarà presente Eugenio Fusignani segretario regionale dell’Edera.

Si prosegue alle 15 a Forlì con il sindaco Gianluca Zattini ed Alessandra Ascari Raccagni (candidata repubblicana nella lista civica Zattini) dove, con Saponaro e Fusignani è previsto un incontro con imprenditori forlivesi.

Nel pomeriggio, alle 18,30 di venerdì, a Lugo all’Hotel Ala d’Oro, i segretari regionale del PRI e di Azione, Eugenio Fusignani ed il sen. Marco Lombardo, presentano i candidati della lista Patto per Lugo nonché Valeria Masperi e Mario Raffaelli, candidati alle Europee nel nostro collegio.

Si continua sabato 25 alle 18 a Ferrara con la presentazione della candidata PRI nella lista Patto per Ferrara avv. Renata Gagliani e Valeria Masperi candidata alle Europee in rappresentanza dell’Edera.

Infine domenica 26 maggio alle ore 17 a San Pietro in Campiano, in occasione dell’intitolazione della sede PRI all’on. Francesco Nucara, Valeria Masperi e Federico Pizzarotti, entrambi candidati alle Europee, interverranno unitamente al Segretario Nazionale Corrado Saponaro, ad Eugenio Fusignani ed a Giannantonio Mingozzi.”