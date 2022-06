L’Emilia-Romagna è agli ultimi posti per il numero di studenti per classe (Il Sole 24 ore) Comuni e Province si attivino per affrontare il problema del sovraffollamento.

La classifica pubblicata da ‘Il Sole 24 ore’ sulla qualità della vita relega i territori dell’Emilia-Romagna agli ultimi posti sul numero di studenti nelle classi: la provincia di Forlì–Cesena al 100esimo con 21,3 con Rimini e Parma, Bologna alla posizione numero 103 con 21,5 studenti per classe, Modena penultima con 21,9 e Ravenna ultima alla posizione 107 con una media di 22 studenti per classe.

E’ allarme dei presidenti dei Consigli di istituto dell’Emilia-Romagna in vista del prossimo anno scolastico, in cui potrebbero esserci classi stipate anche a causa dei pochi docenti disponibili; le associazioni dei Comuni e delle Province, ANCI e UPI, hanno chiesto alla Regione Emilia-Romagna “un confronto per analizzare il dato e mettere in campo misure correttive”.

Le criticità sopra elencate del sovraffollamento e della poca disponibilità di docenti mettono a rischio la qualità dell’insegnamento, anche perché dopo due anni di pandemia i ragazzi spesso hanno bisogno di maggiore attenzione con percorsi mirati e individualizzati; va recuperato il dialogo con Comuni, Provincie e Regioni con accorgimenti di semplice buonsenso.

Come responsabile del Dipartimento Istruzione e Scuola della Lega Romagna chiedo che si risolva questo annoso problema con ampia disponibilità da parte di Comuni, Provincie e Regione prima dell’inizio del prossimo anno scolastico.