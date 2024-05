Da domenica 26 a martedì 28 maggio, la scuola di musica Artistation presenterà al Teatro Masini quelli che ormai sono diventati i tradizionali concerti di fine anno scolastico, con la consueta formula del doppio spettacolo, pomeridiano e serale, per permettere al maggior numero di allievi e alle band di esibirsi dal vivo.

“Grazie alla disponibilità del Sindaco e degli Assessori, portiamo ancora una volta la scuola a teatro. Suonare davanti ad un pubblico e condividere la musica è la più grande soddisfazione per un musicista e i nostri allievi non sono da meno” – ci spiega Mattia Lucatini, Responsabile Organizzativo e Direttore Artstico della scuola – “lo abbiamo visto anche nella grandissima risposta che c’è stata per partecipare all’anteprima della Cerimonia del Fango, lo scorso 16 maggio: avevamo chiesto la disponibilità a suonare o cantare aspettando la partenza del corteo e ci siamo ritrovati con ventitrè brani, praticamente una serata di Sanremo. Abbiamo dovuto tagliare la scaletta.”

La sede della scuola di musica è ancora in ristrutturazione a seguito dei danni riportati nelle alluvioni dello scorso maggio, con l’intenzione di inaugurare le aule rinnovate per il prossimo anno scolastico.

“Abbiamo stretto accordi con i fornitori, che hanno capito le nostre necessità, e abbiamo dato il via ai lavori anche se ancora non abbiamo trovato tutta la somma necessaria, oltre mezzo milione di euro per immobile e impianti, per ricostruire; ma ci manca tantissimo la nostra sede e confidiamo nei rimborsi, quindi andiamo avanti. Alle porte della sospensione estiva, tanta gratitudine va anche alla Dirigenza del plesso scolastico Carchidio-Strocchi, all’associazione Pavone d’Oro e alla parrocchia di Sant’Antonino che ci hanno ospitato tutto l’anno. Questa esperienza ci dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, che la musica è davvero un filo che unisce le persone e fa bene alla comunità e ci dà nuovi stimoli per progetti che intendiamo iniziare a sviluppare già a partire dal prossimo anno. Se è vero che i nostri obiettivi sono quelli di insegnare musica ai ragazzi di tutte le età e di creare loro quante più occasioni possibile per suonare dal vivo, è anche vero che la nostra missione sta tutta in quella *promozione sociale* che definisce la nostra associazione. Ripartiremo da qui.”