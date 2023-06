E’ di sette podi e dell’11° posto nella classifica a squadre il bilancio delle nuotatrici e dei nuotatori Assoluti, ossia quelli delle categorie Seniores, Cadetti, Juniores, del

Centro Sub Nuoto Club 2000 dopo le gare del 7° Cool Swim Meeting andato in scena al Lido di Merano. Mattatore è stato Massimo Minardi (Ragazzi) classificatosi 2° nei 50, 3° nei 100 e 3° nei 200 metri sempre nella specialità a rana; Alex Gaddoni (Ragazzi) ha conquistato il bronzo nei 200 metri farfalla così come Filippo Rondinini (Juniores) nei 1500 stile libero. In campo femminile Giada Minelli (Juniores) si è classificata 2^ nei 400 stile libero e 3^ negli 800 metri della stessa specialità.

“Partecipavamo per il secondo anno ed è stata un’esperienza positiva in un impianto all’altezza della situazione – commenta coach Marco Fregnani -. L’organizzazione ha saputo gestire molto bene i quasi 800 atleti iscritti in un meeting di elevato valore tecnico, al quale erano iscritti Ceccon, Razzetti, Poggio, Angiolini, Franceschi oltre a vari campioni italiani delle categorie Ragazzi e Juniores, con alcune società provenienti da Ungheria, Svizzera e Germania. I nostri ragazzi sono riusciti ad esprimersi al meglio, ottenendo diversi primati personali oltre a 5 nuovi record di squadra”.

Nello scorso weekend erano in gara anche gli Esordienti A e gli Esordienti B a Città di Castello al 26° Meeting nazionale “Tifernum Tiberinum”, dove erano iscritti 900 atleti in rappresentanza di 38 società. Per i giovani nuotatori faentini è stata la prima esperienza interregionale dopo la pandemia di Covid che ha dato loro la possibilità di confrontarsi con atleti di buon livello provenienti da altre regioni. Sebbene non ancora abituati alla vasca lunga da 50 metri e a nuotare all’aperto, tutti gli atleti del Centro Sub Nuoto Faenza hanno fornito prestazioni soddisfacenti, in molti casi, migliorando anche i loro primati in vasca corta (notoriamente più “veloce”), consentendo alla squadra degli Esordienti B di piazzarsi al 7° posto nella classifica a squadre e al 19º nella classifica generale, che comprende pure le categorie Assolute peraltro non presenti per a società di Faenza in quanto in gara perché al Lido di Merano.

Spiccano fra gli altri i podi di Gian Carlo Duran (Esordienti A) 2° nei 50 stile libero e nei 50 rana, oltre che 3° nei 50 farfalla e nei 100 rana e di Alberto Fabbri (A) 3° nei 200 dorso.

A pochi passi dal podio si sono piazzati Gaia Loreti (A) 4^ nei 50 rana e 5^ nei 50 farfalla, Gian Carlo Duran (A) 4° nei 200 rana.

Da segnalare sono anche le buone prestazioni di Tommaso Alberelli (B) 4º nei 50 rana, di Maria Morini (B) e di Gloria Galeotti (B) ottave rispettivamente nei 50 farfalla e nei 50 rana.

Le staffette 4 per 50 stile libero degli Esordienti B faentino si sono piazzate rispettivamente 6^ in campo maschile e 8^ in campo femminile.

Nel settore della pallanuoto giovanile la squadra allenata da Piero Calderoni del Centro Sub Nuoto Faenza ha concluso la sua stagione sportiva ufficiale nel Campionato regionale Fin Under 16, già vinto dalla Coop Parma, giocando in casa martedì 13 giugno contro la Persicetana che è stata sconfitta per 15 a 9. Nella classifica finale Faenza si è piazzata 11^ e la Persicetana 12^.

I ragazzi dell’Under 16, assieme agli Under 18 con la squadra al completo che ha disputato il campionato regionale di categoria sotto le insegne e con altri giocatori della Pallanuoto Ravenna, si trovano in ritiro in Croazia potendo usufruire per due allenamenti quotidiani della splendida piscina Kantrida di Fiume, già teatro di incontri internazionali. Per faentini e ravennati sono in programma partite amichevoli contro Trieste, Vaterpolo Klub Abbazia-Opatija e contro i titolati padroni di casa del Primorje Erste Bank Fiume-Rijeka.