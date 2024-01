Comincia venerdì 26 gennaio il primo di quattro incontri formativi rivolti alle famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 5 anni per fornire suggerimenti pratici, attraverso esempi e modelli chiari e alla portata di tutti, per le situazioni di emergenza sanitaria e pediatrica in attesa dell’intervento del soccorso sanitario qualificato.

La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria; sono previsti 20 posti a serata e le iscrizioni sono aperte da lunedì 8 gennaio.

L’obiettivo è quello di promuovere e diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza partendo dai principi di base del primo soccorso pediatrico.

Tra gli argomenti che saranno trattati la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e la rianimazione cardio polmonare; sono previste esercitazioni su manichini pediatrici (lattante o bambino) da parte dei partecipanti per le manovre di rianimazione cardiopolmonare e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.

Gli appuntamenti successivi si svolgeranno ogni venerdì e, precisamente, il 23 febbraio, il 29 marzo, il 19 aprile, dalle 17 alle 19, nella sede del centro per le famiglie, in via Gradisca 19.

Per informazioni Centro per le famiglie in via Gradisca 19, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, telefono 0544/485830 e-mail informa famiglie@comune.ra.it facebook: Centro per le famiglie Comuni di Ravenna, Cervia e Russi.