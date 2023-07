Riminese di 203 cm, classe 1998, cresciuto nella Pol. Stella Rimini e poi nelle giovanili della Victoria Libertas Pesaro, dal 2018 gioca il campionato di Serie B (Vigevano, Lecco, Firenze). Nella stagione 2021/22 ha affrontato Ravenna in Serie A2 con la maglia della Cestistica San Severo, mentre l’anno scorso ha chiuso la stagione in B a Pavia con 11.4 punti e 4.8 rimbalzi di media in quasi 22 minuti di utilizzo

“Sono Romagnolo – commenta Tommaso – e ricordo che venivo a Ravenna da piccolo a giocare con Rimini, ma ricordo soprattutto quando ho giocato qua con San Severo: c’era una bellissima cornice di pubblico e si respirava basket e grande serietà da parte della società e dei tifosi. Sono felice di giocare vicino a casa, ma prima di tutto a convincermi è stato il progetto che mi ha illustrato il Coach: saremo una squadra con una base giovane e dinamica, ma di grande qualità perché so che la società è ambiziosa e Bernardi è un allenatore che sceglie ragazzi con tanta voglia di lavorare e dare tutto mettendo il collettivo al primo posto. E questo non è scontato.

Credo sarà un bella annata e spero di poter dare molto prima di tutto dal punto di vista umano. Penso che la coesione del gruppo sia una parte molto rilevante nel risultato di una squadra, e anche il Coach ha sottolineato che gli piacerebbe creare un buon clima in spogliatoio. Inoltre dare una mano ai più giovani ad approcciarsi a un campionato senior che per altro quest’anno si alzerà ancora di livello è un bello stimolo e mi fa molto piacere”.