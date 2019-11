Si terrà oggi alle 20.30 presso la sede di via Fratelli Bedeschi 9, a Bagnacavallo, la presentazione dei corsi per adulti della Scuola comunale d’arte Bartolomeo Ramenghi. Ci sarà poi tempo fino al 9 novembre per iscriversi ai sette corsi annuali previsti.

Durante la serata gli insegnanti presenteranno i programmi dei corsi che saranno attivati per l’anno scolastico 2019/2020: Tecniche incisorie, xilografia e tecniche calcografiche (docente Enrico Rambaldi); Ceramica, dalla progettazione alla realizzazione (docente Fosca Boggi); Figura dal vero, dalla copia all’espressione: studio della figura umana attraverso tecniche grafiche e pittoriche – Pittura sezione A, dalle tecniche pittoriche tradizionali alla sperimentazione del processo creativo (docente Margherita Tedaldi); Figura modellata, sculture di terra e colore – Pittura adolescenti, esprimersi con linee e colori – Pittura sezione B, sperimento segni e dipingo teorie (docente Giulia Longanesi).

Sarà possibile compilare e consegnare il modulo durante la presentazione, oppure presso l’Ufficio Cultura del Comune o via mail a scuoladisegno@comune.bagnacavallo.ra.it.

Informazioni su costi, orari e tipologia dei corsi e i moduli di iscrizione sono disponibili sul sito www.comune.bagnacavallo.ra.it