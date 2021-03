Con una breve nota scritta pubblicata ufficialmente sul sito sito web e sulla propria pagina ufficiale Facebook, il comitato della FIDAL Emilia-Romagna ha annunciato, nella mattina del 3 Marzo, l’annullamento delle gare previste per il prossimo week-end e dunque anche di quella in programma Domenica 7 Marzo 2021 all’ex Ippodromo Candiano di Ravenna.

La nostra città avrebbe dovuto ospitare la prima delle due tappe del Campionato di Società Regionale 2021 Cross, denominato anche di Corsa Campestre, sia Cadetti che Master Maschili e Femminili.

Tra le motivazioni si legge, ovviamente, “in conseguenza della situazione pandemica e dei provvedimenti in materia di sanità pubblica assunti dalle Amministrazioni Comunali”.

Ravenna Runners Club resta in attesa di ulteriori comunicazioni su un eventuale recupero o sul definitivo annullamento della gara stessa che doveva fornire indicazioni “per la composizione della squadra regionale – si legge nella nota ufficiale – che avrebbe dovuto essere convocata dal Comitato Regionale Emilia Romagna per la finale nazionale in programma il 13 Marzo 2021 a Campi Bisenzio (Fi)”.

Ricordiamo che dalla giornata del 2 Marzo tutta la provincia di Ravenna è stata inserita in zona Arancione scuro con un’ordinanza della Regione Emilia-Romagna in accordo con l’Asl locale e le amministrazioni locali del territorio.