Venerdì, 4 luglio, alle 20.30, al Centro sociale Bosco Baronio, in via Meucci 23, è in programma lo spettacolo Zughì e vo di divartis, di e con Francesco Gobbi, voce narrante e batteria, Roberto Pieri al sassofono, Iacopo Raggi alla tastiera.

L’ evento, organizzato da ESC – Sportello giocatori d’azzardo e familiari, SerDP di Ausl Romagna e Comune, attraverso monologhi, racconti e poesie in dialetto romagnolo e italiano, farà ridere e riflettere su gioco d’ azzardo e solitudine.

Al termine dello spettacolo si terrà un momento di approfondimento.

Lo spettacolo è gratuito e aperto a tutti.