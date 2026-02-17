Ztl. Mozione di Ancisi: “Doveva essere il consiglio comunale a stabilire le regole. Ma non ne abbiamo mai parlato”

La Giunta comunale di Ravenna, lanciando il 30 dicembre 2025 il cosiddetto nuovo “Piano sosta”, ha approvato due distinte deliberazioni: la n. 602, sulle aree di sosta a pagamento, e la n. 603, sulla “disciplina” della circolazione e sosta nelle ZTL e nelle altre zone a traffico limitato. Pur avendo contestato anche la 602, il capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, presenta oggi, in Comune, una mozione sulla 603, poiché priva di un regolamento base di competenza del Consiglio comunale. La delibera è quindi giudicata, da Lista per Ravenna, totalmente illegittima