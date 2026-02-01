Criticità sulla proposta di istituire una zona a traffico limitato nelle vie Marconi e Marzabotto. A sollevarle è Gianfranco Spadoni, consigliere comunale della Lista per Ravenna, che ribadisce la propria contrarietà all’ipotesi avanzata dall’Comune di Ravenna, pur riconoscendo l’esigenza di garantire maggiore sicurezza nei pressi dei plessi scolastici.

Secondo Spadoni, il problema della sicurezza negli orari di ingresso e uscita dalle scuole – che coinvolge oltre 3.500 studenti di ogni ordine e grado – è reale e merita risposte adeguate. Tuttavia, il progetto di massima presentato dall’amministrazione comunale rischia di produrre effetti negativi sull’intero comparto viario.

«Per rispondere a una legittima esigenza di sicurezza – sottolinea il consigliere – si rischia di adottare scelte dannose che finiranno per riversarsi sulle strade limitrofe». In particolare, l’attenzione è rivolta a viale Berlinguer e a viale Michele Pascoli, già oggi caratterizzati da un traffico intenso e ulteriormente appesantiti dalla sosta delle auto negli orari scolastici.

La situazione, secondo Spadoni, sarebbe destinata a peggiorare con l’istituzione della Ztl, soprattutto nelle giornate in cui si svolge il mercato ambulante, con il rischio concreto di una grave congestione della viabilità. «Sono problemi – afferma – difficilmente risolvibili se non si pianificano soluzioni idonee in termini di fluidità e sicurezza».

Il consigliere richiama come esempio l’intervento realizzato con la rotatoria “Palatucci”, all’incrocio tra viale Berlinguer, via Sighinolfi e via Fontana, sottolineando la necessità di adottare un approccio analogo anche in questo caso.

«Il rischio – conclude Spadoni – è quello di paralizzare un intero comparto urbano, aumentando traffico e inquinamento senza raggiungere gli obiettivi sperati. Occorre quindi ripensare il progetto e individuare correttivi capaci di garantire sicurezza senza penalizzare la mobilità».