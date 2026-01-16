Ztl in via Marconi e in via Marzabotto. Per la giunta garantiranno sicurezza. Per l’opposizione porteranno confusione e disagi

Nuovo scontro fra giunta e opposizione per le zone a traffico limitato di via Marzabotto e via Marconi. Le due Ztl permanenti sono state adottate dall’amministrazione comunale con una delibera di giunta del 30 dicembre scorso. Tuttavia il progetto risale ad anni addietro. Da tempo infatti si discute di istituire nella zona una strada scolastica per migliorare la sicurezza degli studenti che si recano al Nullo Baldini, alla Randi e al Morigia. La chiusura delle due strade, porterà però a modifiche alla viabilità, che, secondo alcune forze di minoranza, non faranno altro che complicare la vita agli utenti della strada. Contro il progetto si sono già schierati Forza Italia, contraria ormai da tempo, Lista per Ravenna e La Pigna.

Le due strade saranno controllate da varchi elettronici. Nel progetto del Comune si andrà così a costituire un’area di sicurezza che comprenderà anche il Parco della Pace, garantendo anche l’abbattimento dell’inquinamento acustico.