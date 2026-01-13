Zona stadio: non ci saranno al momento modifiche al piano per la sicurezza

Non ci saranno al momento modifiche alle condizioni di sicurezza nella zona dello stadio Bruno Benelli in occasione delle partite di calcio del Ravenna. La questione è stata portata in commissione consiliare da una mozione presentata dal capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi. I livelli di sicurezza per evitare scontri fra tifoserie, in questi mesi, hanno causato disagi a residenti e attività commerciali: chiusura di strade e difficoltà ad accedere o ad uscire di casa o alla propria attività. La mozione chiedeva di ridiscutere il piano della sicurezza per tenere conto delle esigenze di chi abita e di chi lavora attorno allo stadio, anche in previsione di un’eventuale promozione del Ravenna in Serie B e quindi di un aumento delle partite considerate a rischio o dei livelli da sicurezza da raggiungere.