Zona Speyer: nel 2025 già 127 persone identificate e 12 notizie di reato

Già 127 soggetti identificati, 12 notizie di reato e 1 arresto nella zona dei Giardini Speyer in questo inizio 2025. Sono i dati forniti in consiglio comunale dall’assessore alla sicurezza Eugenio Fusignani, riguardanti unicamente le attività della Polizia Locale. A questi numeri vanno aggiunti i servizi portati a termine dalle altre forze dell’ordine. Complessivamente, invece, le azioni coordinate fra tutte le forze dedicate alla sicurezza, in questi primi mesi dell’anno, sono state 6.

Gli interventi degli agenti, spesso in borghese, hanno portato anche a 49 sanzioni per violazioni amministrative, 9 ordini di allontanamento e la segnalazione di 6 assuntori di sostanze stupefacenti.