Zona rossa, assessore Bosi: “Continueremo concretamente nei controlli”

Continua l’impennata di contagi a Faenza. Al drive through nella serata di lunedì l’attesa per il tampone ha superato anche le due ore. Molti i casi sospetti che vengono inviati in piazzale Tambini per essere sottoposti alle verifiche. Fino all’entrata in vigore della “zona rossa”, anche dagli uffici comunali hanno notato le troppe persone in strada in città, un’immagine difficilmente spiegabile con i motivi di necessità che permettevano alle persone di uscire di casa. In questi giorni le vie sembrano molto più deserte, tuttavia aumenteranno i controlli per far rispettare i divieti ed evitare nuovi potenziali focolai.