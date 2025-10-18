Zona Logistica Semplificata: indispensabile le riqualificazioni della Ravegnana e della Reale

Nel futuro del porto e della Zona Logistica Semplificata rientrano i collegamenti stradali e ferroviari. Nell’incontro organizzato a Ravenna da Confcooperative sul futuro del porto, sono stati evidenziati i progetti in fase di studio. Per i treni merci, oltre agli scali da realizzare all’interno del porto, si sta lavorando ad aumentare la capacità delle linee, occorrerà eliminare gli attuali imbuti e i Comuni chiedono, per il trasporto passeggeri, l’arrivo dell’Alta Velocità. Per le strade, l’attenzione al momento è dedicata alla Statale 16, con la progettazione delle singole varianti (Argenta, Voltana, Mezzano), e alla Ravegnana , che Ravenna e Forlì vorrebbero realizzare per stralci, tratto dopo tratto.