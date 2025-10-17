Zona Logistica Semplificata: incontro in Confcooperative per illustrare benefici, opportunità e prossimi passi

Incontro nella sede di Confcooperative Ravenna per raccontare alle aziende benefici e opportunità della Zona Logistica Semplificata. Semplificazione amministrativa, agevolazioni finanziarie e fiscali toccheranno le imprese che opereranno all’interno dell’area prestabilita. Tutte le altre aziende potranno contare sul miglioramento dei collegamenti stradali, ferroviari e digitali. Proprio in tema di collegamenti, Ravenna ha chiesto, insieme a Forlì, di studiare una nuova Ravegnana, da costruire anche a piccoli tratti, stralcio dopo stralcio. Per la statale 16, invece, al momento ci si sta concentrando sulla variante di Argenta, ma è già iniziato il confronto anche per le varianti di Voltana e Mezzano. Per i treni, oltre a potenziare le infrastrutture esistenti, è stata chiesta l’Alta Velocità per la Romagna.