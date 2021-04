Zona arancione, dopo quasi un mese di stop riaprono i negozi della città

L’Emilia-Romagna torna “arancione” dopo quasi un mese di zona rossa. L’indice di trasmissibilità del virus è infatti sceso a 0.81, dopo essere arrivato fino a 1.34 nelle scorse settimane. Il passaggio nella fascia arancione ha permesso la riapertura dei negozi e delle attività commerciali, inclusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri ed estetiste. Diversi clienti nonostante la pioggia questa mattina hanno deciso di recarsi in centro per fare acquisti o dare un’occhiata alle novità esposte nelle vetrine, mentre i commercianti tirano un sospiro di sollievo dopo il periodo di chiusura forzata.