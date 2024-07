Zoe Fiorentini, convocata in maglia azzurra nazionale ha gareggiato ai campionati europei U18 di Banska Bystrica (Slovacchia) con la maglia azzurra. La sua avventura in pista è iniziata sabato mattina con le batterie della staffetta svedese (100-200-300-400m). Zoe ha corso l’ultima frazione e con una splendida prestazione ha portato la squadra al secondo posto e a conquistare la finale del giorno dopo. Domenica Zoe purtroppo non è scesa in pista ma anche grazie alla sua qualificazione la staffetta ha vinto l’oro con il miglior tempo europeo U18 e, come in ogni squadra, anche Zoe può fregiarsi del titolo europeo. Un grande orgoglio per la nostra società, un onore vestire la maglia azzurra e arrivare a questi risultati. Brava Zoe, una stagione da incorniciare.

A Pordenone si sono disputati gli Alpe Adria Games, incontro internazionale categorie U20 e U23 con la partecipazione delle rappresentative di Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Austria Croazia ed Emilia Romagna.

Nella nostra rappresentativa presenti Filippo Paganelli, Carolina Alvisi e Sofia Tarozzi. Sabato si inizia alla grande con il secondo posto e il nuovo record sociale nei 100m di Filippo Paganelli, che chiude la sua gara in 10″66. Filippo corre anche la staffetta 4×100, dove con il tempo di 41″13 porta a casa una bella medaglia d’argento, arrivando secondi solo all’Austria. Bene anche Carolina Alvisi che corre a pochi centesimi dal suo primato personale in 12″38 e anche per lei buon quarto posto in staffetta 4×100 in 47″56. Domenica stupisce la junior Sofia Tarozzi, che segna il nuovo record sociale in 14″62 nei 100hs giungendo quarta al traguardo. Risultati che hanno contribuito al secondo posto finale della rappresentativa Emiliano Romagnola.

Ora non ci resta che aspettare il prossimo weekend con gli occhi puntati su Rieti sede dei Campionati Italiani di categoria.