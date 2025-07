In occasione della manifestazione Zibaldò 2025, che animerà la città di Faenza nelle serate dell’8, 16 e 23 luglio 2025, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità ordinaria nelle giornate dimartedì 9 e martedì 16 luglio, dalle ore 15.00 alla mezzanotte.

In questi queste date e in quella fascia oraria, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione dei mezzi al servizio della manifestazione, nei seguenti tratti: in via Cavour, tra corso Mazzini e il civico 23 (di fronte all’ingresso/uscita verso viale Stradone del parcheggio del Dopolavoro ferroviario), e via Cavour, tra via Tonducci e viale Stradone. Il divieto interesserà anche la parte di piazza Santa Maria Foris Portam compresa tra l’intersezione con via Baliatico e l’intersezione con via Cavour, oltre a tutti i posteggi collocati nella prima corsia lato Bologna del parcheggio di via Cavour.

Contemporaneamente, sarà istituito il divieto di transito, eccetto mezzi di soccorso ed emergenza e veicoli al servizio della manifestazione, nei medesimi tratti di via Cavour sopra menzionati (tra corso Mazzini e il civico 23, e tra via Tonducci e viale Stradone) e nella parte di piazza Santa Maria Foris Portam tra via Baliatico e via Cavour. Per garantire l’accesso ai residenti e ai frontisti, sarà istituito ildoppio senso di circolazione in via Baliatico e piazza Santa Maria Foris Portam, riservato ai soli veicoli in uso a residenti, frontisti, diretti in piazza Santa Maria Foris Portam e ai mezzi di soccorso ed emergenza.

Presso l’intersezione tra corso Mazzini e le vie Pascoli e Frà Paganelli, sarà imposto ildivieto di accesso su corso Mazzini in direzione Forlì, e per i veicoli che circolano in corso Mazzini con direzione Bologna – Forlì saràobbligatorio svoltare a sinistra in via Frà Paganelli, ad eccezione dei mezzi di soccorso ed emergenza e dei veicoli diretti nel tratto di corso Mazzini compreso tra via Pascoli e via Cavour. Infine, verràsospesa la Zona a Traffico Limitato in via Pascoli, via Santa Maria dell’Angelo e nel tratto di via Castellani compreso tra l’intersezione con via Scaletta e l’intersezione con le vie Santa Maria dell’Angelo-Severoli-Zanelli.

Si precisa che, per effettive situazioni di necessità e urgenza, i veicoli al servizio di residenti o frontisti potranno circolare per raggiungere o allontanarsi dalle proprietà situate all’interno dell’area interdetta alla circolazione, seguendo le indicazioni del personale addetto alla manifestazione e nel rispetto della sicurezza della circolazione e dell’incolumità delle persone.