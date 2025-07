Nella sede di via Filippo Re 35/37 a Fornace Zarattini si è svolta la celebrazione per i 10 anni di attività di Zeta Auto – Gruppo Zeus. Un evento partecipato e sentito, che ha riunito istituzioni, partner, clienti e amici per festeggiare un decennio di crescita, innovazione e radicamento nel territorio.

A fare gli onori di casa, la dirigenza del Gruppo Zeus Car, affiancata per l’occasione dal Sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, intervenuto per portare il saluto dell’Amministrazione comunale, e dai dirigenti del Ravenna FC, storica squadra cittadina di cui Zeta Auto è partner e sostenitore.

Durante la serata è stata ufficialmente annunciata la promozione del Ravenna FC in Serie C, un traguardo importante che segna il ritorno del club tra i professionisti. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai presenti e ha dato ulteriore risalto al legame tra sport, impresa e territorio.

Altro momento clou dell’evento è stata la presentazione in anteprima della Nuova Kia Sportage, all’interno di un allestimento dedicato ed esclusivo, interamente firmato Kia. Uno spazio elegante e immersivo ha permesso ai partecipanti di vivere un’esperienza diretta con il nuovo modello, apprezzandone design, innovazione tecnologica e visione sostenibile della mobilità.

Musica, convivialità e interventi istituzionali hanno accompagnato il racconto delle tappe fondamentali della storia di Zeta Auto: dalle sfide iniziali ai successi ottenuti nel settore automotive, fino ai progetti futuri.

“Questi primi dieci anni sono stati un viaggio straordinario, fatto di persone, professionalità e fiducia. Guardiamo al futuro con entusiasmo e con l’obiettivo di continuare a offrire soluzioni di mobilità moderne, accessibili e sostenibili”, ha dichiarato Matteo Leoni, Titolare del Gruppo Zeus Car.

La presenza delle istituzioni ha confermato il forte legame dell’azienda con il territorio, mentre il sostegno al Ravenna Calcio – ora di nuovo in Serie C – ha ribadito l’impegno del Gruppo Zeus a favore dello sport e della comunità locale.

L’evento ha rappresentato non solo un traguardo significativo, ma anche l’inizio di un nuovo e ambizioso capitolo nel percorso dell’azienda.