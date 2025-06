0 punti ad Assen, in MotoGP, per Gresini Racing. Entrambi i piloti ritirati. È la prima volta che avviene quest’anno. Grande la delusione nel box faentino. La Sprint Race infatti di sabato aveva confermato infatti l’andamento del campionato. Alex Marquez aveva festeggiato il secondo posto a pochi centesimi dal fratello. Fermin Aldeguer aveva ottenuto la settima piazza. Domenica i due spagnoli non sono riusciti a ripetersi e il Gran Premio dei Paesi Bassi a è così finito anzitempo.

È andata meglio in Moto2, dove, a fronte di un ritirato Darryn Binder, Albert Arenas ha tagliato la bandiera a scacchi in settima posizione, al termine di una gara molto difficile: “Abbiamo lottato per le prime posizioni nella prima parte di gara, poi ho faticato con il feeling all’anteriore. Continuiamo ad essere forti: siamo nella strada gusta, ora dobbiamo ancora insistere. Abbiamo fatto uno step, ora l’obiettivo è tornare ancora più forti”.