Faenza nelle ultime 24 ore ha fatto segnare 0 nuovi casi di positività al coronavirus. Un bel segnale, soprattutto dopo l’impennata dei contagi che aveva portato alle chiusure delle scorse settimane, ma comunque, purtroppo, un dato che potrebbe essere legato alla casualità come ci ha insegnato l’ultimo anno di pandemia.

Tuttavia il sindaco Massimo Isola ha comunque commentato sul proprio profilo istituzionale di Facebook come l’assenza di nuovi positivi nell’ultimo report fornito dall’azienda sanitaria sia qualcosa da ricordare in tempi difficili come questi:

“Dopo lunghissimi mesi, per la prima volta, registriamo zero casi positivi al covid nella nostra città. ⁣

Certo, sappiamo che statisticamente il martedì è una giornata con meno positivi perché nel fine settimana viene processato un numero di tamponi inferiore. Poi sappiamo che la battaglia sarà ancora lunga e che dobbiamo continuare a tenere alto il livello di attenzione. ⁣

Però è un giorno da ricordare.”