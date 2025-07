Rientrato a Ravenna il problema delle zanzare “particolarmente aggressive”, un problema che ha attanagliato il territorio comunale nelle settimane scorse, dopo la metà di giugno. Sono stati necessari interventi straordinari, che hanno ottenuto l’effetto sperato. Nel caso la situazione dovesse ripetersi, sono già pronti ulteriori trattamenti. La lotta alle zanzare non è necessaria solamente per ovviare a spiacevoli disagi, ma è anche necessaria per prevenire la diffusione di particolari malattie.