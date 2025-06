Il Comune di Faenza annuncia un’iniziativa rafforzata per contrastare la Zanzara Tigre e altre specie di zanzare. L’attenzione è rivolta in modo specifico a quattro aree della città colpite dagli eventi alluvionali del 2023 e 2024 e caratterizzate dalla presenza di aree verdi più predisposte ad attirare le zanzare. Questo piano straordinario si affianca alla consueta campagna di trattamento larvicida negli oltre 18mila tombini comunali.

A tal proposito, gli uffici preposti hanno inviato una lettera che illustra i pericoli derivanti dalle punture di questi insetti, anticipando l’inizio degli interventi speciali di prevenzione. Le zone della città dove si concentreranno queste azioni integrative sono: l’Orto Bertoni – Parco Baden Powell; ‘Bassa Italia’ – Parco Mura via Lapi-via Renaccio; Borgo Durbecco – via Pellico (zona campetto da basket) e Parco Gatti; via Lesi – Parco Azzurro. Come si può notare, si tratta principalmente delle aree colpite dalle alluvioni, che possono celare o favorire il ristagno di acqua, dove vengono principalmente depositate le uova di zanzare.

Indicativamente, a partire dall’inizio della prossima settimana (lunedì 23 giugno), i volontari delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), supportati dai tecnici specializzati della ditta incaricata dal Comune, effettueranno interventi porta a porta nelle abitazioni situate nelle aree identificate.

L’obiettivo è duplice: trattare con un prodotto che inibisce lo sviluppo delle larve nelle raccolte d’acqua non eliminabili (tombini e simili) e rimuovere, o mettere in sicurezza, tutte le altre possibili fonti di sviluppo larvale. Durante il sopralluogo, verrà inoltre consegnato un campione di prodotto larvicida per tombini ad uso domestico, affinché i residenti possano proseguire autonomamente con i trattamenti periodici necessari. Un secondo ciclo di interventi porta a porta è previsto per il mese di agosto, con un’attenzione particolare ai cortili dove nel passaggio di giugno erano stati censiti tombini e/o altri focolai larvali.

Per tutta l’estate, le GEV continueranno a svolgere un ruolo attivo nell’azione di sensibilizzazione, informazione e supporto al controllo dei focolai larvali, con l’obiettivo di contrastare costantemente la Zanzara Tigre e migliorare la vivibilità degli spazi privati e dell’intero quartiere. Si rammenta che per tutto il territorio comunale, urbano ed extraurbano, a partire dal 1° maggio di ogni anno, sono in vigore ordinanze che dispongono precise azioni di contrasto alle zanzare che i cittadini e le imprese devono seguire. Le disposizioni sono valide in tutto il territorio comunale, indipendentemente dagli interventi straordinari nelle aree alluvionate, e rappresentano un impegno costante e diffuso per la prevenzione.