“A causa dell’incuria e di una conformazione stradale particolarmente insicura, si sono resi necessari lavori di completo rifacimento della via Bonifica, che collega Porto Fuori a Lido Adriano, con allargamento della carreggiata da 5 a 7,5 metri e contestuale realizzazione di un percorso ciclabile su corsia riservata, largo 2,5 metri, protetto da un cordolo di 50 centimetri. Il cantiere è iniziato il 20 marzo 2023. I lavori finiranno – ha detto il sindaco – entro il 2024.

Dopo il gruppo di case di Porto Fuori posto sull’unica curva della via Bonifica, la carreggiata è stata liberata e spianata da un dosso ingombrante e rischioso che intersecava il Canale della Gabbia. Inizia ora da lì, conducendo a Lido Adriano, un vasto e scorrevole rettilineo che induce molti automobilisti e motociclisti ad un aumento impulsivo e pericoloso della velocità molto oltre il limite dei 50 km/h tuttora vigente, con sorpassi anche azzardati. Rispettandolo, si producono peraltro, nei momenti di traffico più intenso, lunghe code di veicoli impazienti. Uno scontro avvenuto appena venerdì 26 luglio ha prodotto spostamenti delle strutture di cemento che delimitano la pista ciclabile fino quasi al civico 121, mettendo quindi a rischio anche la sicurezza dei ciclisti.

Si rende dunque necessario, allegando allo scopo foto dimostrative, chiedere alla Giunta de Pascale se e quali misure o provvedimenti intenda produrre, sul piano tecnico-pratico, per moderare la velocità dei veicoli a motore in transito sul suddetto rettilineo, in modo da garantire maggiore sicurezza ai residenti, ai turisti e ai ciclisti che percorrono quotidianamente via Bonifica. Un’interrogazione question time è stata in proposito presentata al sindaco dal gruppo consiliare di Lista per Ravenna”.

Alessandro Zampiga (Lista per Ravenna)