Il Lions Club Faenza Lioness ha aderito all’iniziativa nazionale ZAINO SOSPESO: un progetto che permetterà di alleviare le spese delle famiglie più fragili per l’acquisto di materiali scolastici, grazie alla solidarietà dei cittadini. A tal fine le socie Lions hanno individuato alcune cartolerie di Faenza che si sono rese disponibili a raccogliere i materiali scolastici donati dai loro clienti, che verranno successivamente raccolti e distribuiti alle famiglie individuate grazie alla collaborazione diretta degli istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa.

Le cartolerie al momento individuate sono: Arcobaleno in Corso Europa 133 e I Balocchi in via Canalgrande 44/18 – presso il Centro Commerciale Cappuccini, Il Matitone in via San Michele 2/A, La Pergamena in Via Ravegnana 70, Sorelle Resta in Corso Mazzini 12.

Chiunque voglia partecipare alla raccolta solidale potrà recarsi in queste cartolerie e fare la propria donazione.

Periodicamente i soci Lions provvederanno al ritiro del materiale donato che sarà consegnato alle famiglie destinatarie tramite le scuole primarie e secondarie di primo grado che hanno aderito tutte all’iniziativa. L’individuazione delle famiglie e la distribuzione dei materiali raccolti sarà pertanto effettuata dalle scuole.

In questo momento storico di grandi difficoltà economiche, le spese per acquistare i materiali scolastici e mandare a scuola i figli possono mettere in difficoltà alcune famiglie, il progetto “zaino sospeso” vuole quindi essere un semplice strumento di solidarietà, partecipato da tutta la popolazione e teso a garantire un corredo scolastico adeguato, assicurando in questo modo il diritto allo studio a bambini e ragazzi che altrimenti non potrebbero permettersi di sostenerne il carico.

“Il Lions Club Faenza Lioness ringrazia fin da ora tutti i cittadini e cittadine che aderiranno all’iniziativa di solidarietà, diretta a sostenere un futuro equo e migliore”.