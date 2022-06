Torna l’appuntamento agli scavi archeologici di Zagonara con Lugo Music festival: quest’anno l’appuntamento che prende il nome di ‘Jazz al tramonto’ vedrà come protagonisti i Rumba de bodas, band eclettica il cui funky,jazz e groove che difficilmente farà stare seduti sulle sedie. L’esperienza agli scavi però non finisce qui ma anzi parte alle 17:45 con la prima delle tre visite guidate agli scavi del castello lughese alla scoperta di nuovi ritrovamenti e scheletri nascosti. La partecipazione ai percorsi archeologici è completamente gratuita, occorre solo prenotarsi sulla piattaforma Eventbrite alla voce percorsi archeologici. Per finire non mancherà un punto ristoro con il food truck A la mì manìra che offrirà cappelletti, garganelli e piadine (anche vegane) accompagnato dai vini selezionati e le birre artigianali di Vino al Vino Street, enoteca itinerante.