Secondo le stime dell’ambulatorio dei medici volontari per i senza tetto istituito presso la struttura Santa Teresa, si parla di almeno 338 persone, ma il numero reale potrebbe essere ancora più alto. Molti, infatti, non si rivolgono alle strutture, non vanno dal medico e vivono alla giornata, dormendo dove capita e nutrendosi grazie alla solidarietà di privati o alle mense del volontariato.

Ma il Comune cosa fa per questi “invisibili”? Per cominciare, nonostante il parere contrario delle associazioni di volontariato, l’attuale Giunta ha abbandonato il “Tavolo della povertà”, sostituendolo con un modello – più chiacchiere che fatti – di “welfare comunitario”.

Un sistema che punta su progetti di coabitazione (co-housing), finanziati in parte con fondi regionali e gestiti tramite appalti a terzi, ma destinati solo a chi è già seguito dai servizi sociali e ha avviato un percorso di autonomia.