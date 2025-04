“La sonnolenta Ravenna ieri mattina ha avuto un brusco risveglio: rapina, alle 11 del mattino, ad un passante in pieno centro. L’inerzia e l ‘incapacità dell’attuale amministrazione sono sotto gli occhi di tutti.

Non “siamo un’isola felice” e non è un problema di percezione, opinione dei cittadini sentirsi insicuri a Ravenna, dopo furti, rapine, aggressioni, vandalismi, baby gang, adesso anche in pieno giorno. Non sono più sufficienti le telecamere sparse per la città a garantirci quella sicurezza della quale abbiamo diritto.

Droni, intervento in tempo reale delle forze dell’ordine, coordinate da una cabina di regia unica, che monitora, con la collaborazione di agenzie private di guardie giurate, il territorio con le telecamere sono alcune delle soluzioni che da anni, noi di Fratelli d’Italia chiediamo alla Giunta comunale. Ovviamente inascoltati. Sono deterrenti per i delinquenti e garanzia di intervento in tempo reale delle forze dell’ordine a tutela del cittadino. Ravenna è ancora quella cittadina di provincia dove si può uscire tranquilli in pieno giorno, o è diventata, per l’escalation, di atti criminali come le grandi metropoli di Milano, Bologna, Roma, Napoli? NOI VOGLIAMO ESSERE SICURI A CASA NOSTRA.”

Patrizia Zaffagnini coordinatrice comunale FdI