“La stagione estiva, come ben a conoscenza di tutti, con la movida nelle zone balneari dove la notte è giovane e lunga porta con sé, purtroppo, una scia di reati dalle lesioni, alle risse, alle rapine, ai danneggiamenti, ai furti.

Una ragazza picchiata con una catena da un extracomunitario fuori dalla discoteca Matilda di Marina di Ravenna, durante la notte rosa è lo specchio di una crescente criminalità, che i cittadini, inascoltati, a gran voce denunciano da anni.

Ma cosa fa l’assessore Fusignani, al quale il Sindaco neo eletto ha confermato la delega in materia di sicurezza ed ordine pubblico, nonostante nella precedente legislatura era sotto gli occhi di tutti l’incapacità dello stesso a far fronte all’onda crescente di criminalità?

Dove sono gli street tutor, figure indispensabili durante la movida soprattutto estiva? O signor Assessore vogliamo utilizzare gli street tutor durante una week end invernale con un metro di neve in un paio di vie del centro città? Oppure signor Assessore attendiamo che la Regione metta a disposizione una somma per far fronte al costo degli street tutor, come è avvenuto (raramente) negli scorsi anni in centro città? Oppure dobbiamo attenderci un’altra ordinanza, pagliativa, limitativa dell’utilizzo dei bicchieri di vetro fuori dai locali?

Una mancanza di progetti, la carenza di una reale e costante mappatura che individui le criticità “criminali” nel nostro territorio, la mancanza di una visione con proposte reali e concrete per combattere la criminalità, sembra che non siano nelle corde dell’assessore alla sicurezza, che è palesemente latitante.

E siamo solo all’inizio dell’estate….”

Il consigliere di Fratelli d’Italia

Patrizia Zaffagnini