“La telecamera posta all’ingresso del viale principale di Marina di Ravenna- Viale delle Nazioni- interdittiva del transito delle autovetture sarà operativa con le sanzioni (83 euro di multa) da questo week end.

55 mila euro spesi dall’amministrazione comunale per multare i trasgressori che vorranno accedere in auto sulle spiagge di Marina di Ravenna, per la via breve di viale delle Nazioni. Risultato? Il traffico, già molto intenso nel periodo estivo, di via Trieste, che rimane per gli automobilisti l’unica via di accesso al mare, sarà eccessivamente intenso con file spaventose. Non serve la palla di cristallo per prevedere quello che vediamo già da anni nei week end estivi

Uno strumento fortemente criticato anche dalla locale pro-loco, posto che il divieto penalizza notevolmente il turismo, soprattutto quello non ravennate, nonché i lavoratori degli stabilimenti balneari e di altre attività.

Le presunte ragioni di permettere agevolmente il transito di autobus, mezzi di soccorso e delle forze di polizia, si scontrano con il vero motivo: quello di implementare le casse comunali.

Vogliamo che l’occhio vigile della Polizia Locale sia per contrastare e prevenire i reati predatori, i danneggiamenti, le violenze che affliggono gli abitanti ed i turisti di Marina di Ravenna, non una telecamera mangia-soldi.

Noi di Fratelli d’Italia chiediamo, l’immediata rimozione di questo strumento e l’installazione di telecamere, o l’utilizzo di un drone per combattere il degrado e la criminalità presente a Marina di Ravenna e sui lidi ravennati”