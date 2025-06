“La stagione estiva è già avviata con i turisti affamati di spiaggia e mare, ma il parcheggio attrezzato per la sosta camper in via del Marchesato a Marina di Ravenna, versa in uno stato di incuria tale da impedirne l’utilizzo.

Un’area costata al Comune nel 2021 ben euro 30.000,00, ma oggi pochissimi sono i camper in sosta, posto che l’erba è, in alcuni punti, alta anche un metro e vi sono rami e sterpaglie ovunque.

Cosa dovrebbe fare il camperista? Dotarsi di falcetto e ripulire l’area per poter parcheggiare e godersi la vacanza?

Per non parlare poi dei posti auto riservati ai disabili, ove l’erba alta ed i rami impediscono il parcheggio. Come potrebbe un disabile spostare rami o tagliare l’erba per poter parcheggiare la propria auto?

Vogliamo il turismo, attrezziamo le aree di sosta ma poi la carenza di pulizia e lo sfalcio dell’erba fanno si che i camperisti scelgano altri lidi per la sosta.

E’ inaccettabile che il Comune, velocissimo ad approvare l’installazione della telecamera all’ingresso di Marina di Ravenna, in piena stagione estiva non abbia provveduto a far pulire l’area di sosta del parcheggio di via del Marchesato.

Noi di Fratelli d’Italia abbiamo chiesto, formalmente, alla Giunta appena insediata di provvedere con estrema urgenza alla pulizia della zona affinché il degrado non faccia da padrone provocando l’allontanamento dei turisti e degli utenti delle nostre spiagge.”

Il Consigliere di Fratelli d’Italia

Patrizia Zaffagnini