«Da diversi mesi, sotto il cavalcavia del ponte di via Faentina, sono presenti almeno un’autovettura e tre camper in evidente stato di abbandono, come dimostra chiaramente il degrado in cui versano i mezzi».

A segnalarlo è la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Patrizia Zaffagnini.

«Il decoro urbano di una città non si misura soltanto nelle vie centrali e più frequentate, ma soprattutto nei luoghi più appartati, che spesso si trovano in prossimità di abitazioni e che sono comunque percorsi quotidianamente dai cittadini. Ignorare queste zone significa abbandonare intere parti della città al degrado».

Per Zaffagnini, però, il problema più grave è legato alla sicurezza.

«I camper, infatti, sono dotati di impianti di cucina alimentati a gas o altri combustibili: eventuali perdite potrebbero causare incendi o esplosioni. Anche l’autovettura, palesemente abbandonata, potrebbe essere alimentata a gas o metano, rappresentando anch’essa una potenziale fonte di pericolo.

Il controllo del territorio, la prevenzione del degrado e la tutela della sicurezza dei cittadini sono doveri imprescindibili di chi amministra una città. Eppure, nonostante l’amministrazione di sinistra continui a proclamare attenzione per il territorio e la sicurezza, i fatti dimostrano esattamente il contrario».

«Non si può e non si deve tacere di fronte a situazioni di degrado e di possibile pericolo per la cittadinanza. Non esistono scusanti: chi governa una città ha il dovere di intervenire con tutti i mezzi a disposizione, affinché alcune aree non si trasformino in discariche a cielo aperto per automezzi abbandonati.»