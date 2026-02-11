Proseguono i sopralluoghi a rete nel forese ravennate da parte della consigliera comunale di Fratelli d’Italia Ravenna Patrizia Zaffagnini, insieme alla responsabile FdI del Forese Giovanna Fabbri.

Questa volta l’attenzione si è concentrata sulle località di Carraie e Sant’Stefano, con particolare riferimento a via Chiesa di Gambellara. Durante il sopralluogo è stato rilevato che solo alcuni tratti risultano recentemente asfaltati, mentre la maggior parte della carreggiata versa in condizioni di forte degrado.

La strada presenta buche profonde e diffuse, che rappresentano un potenziale pericolo per ciclisti e automobilisti e creano disagi alla viabilità quotidiana. Via Chiesa di Gambellara costituisce inoltre un collegamento essenziale per diverse attività del territorio, rendendo necessario – secondo le esponenti di FdI – un intervento strutturale non più rimandabile.

«Il forese non può essere considerato un territorio di serie B – dichiara Giovanna Fabbri –. Le segnalazioni dei cittadini sono continue e riguardano problemi reali di sicurezza. Servono interventi programmati e una manutenzione costante, non soluzioni tampone».

Sulla stessa linea la consigliera Patrizia Zaffagnini: «Queste strade sono percorse ogni giorno da residenti, lavoratori e mezzi agricoli. Le condizioni attuali non sono accettabili e mettono a rischio l’incolumità delle persone. Porterò la questione all’attenzione dell’Amministrazione affinché si intervenga al più presto».

Fratelli d’Italia Ravenna annuncia infine che continuerà l’attività di sopralluogo e ascolto sul territorio, con l’obiettivo di dare voce alle esigenze del forese e sollecitare risposte concrete e tempestive.