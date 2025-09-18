Il Comune di Casola Valsenio e il Centro Studi Benigno Zaccagnini organizzano una giornata di celebrazioni dedicata alla memoria di Benigno Zaccagnini, figura di riferimento della storia politica italiana, membro del Comitato di Liberazione Nazionale, più volte ministro, segretario nazionale della DC e indimenticato esponente del cristianesimo sociale. La storia di Zaccagnini si intreccia con quella di Casola Valsenio e il paese diventa ognora luogo di ritiro spirituale e seconda casa, teatro di momenti familiari e di incontri di riflessione politica.

Quest’anno l’appuntamento si raddoppia tra commemorazione, cultura e approfondimento. La giornata si aprirà lunedì 22 settembre alle ore 17.45 con l’inaugurazione della targa commemorativa a Casa Zaccagnini in via Valdrio 6 a Casola Valsenio, luogo simbolo della memoria familiare e politica del leader.

A seguire, alle ore 18.30 presso la Sala “G. Spadolini”, conosciuti come i Vecchi Magazzini di via Fondazza 29, si terrà la presentazione del libro “Zaccagnini. Il seme buono della Politica”, a cura di Aldo Preda e Carlo Zaccagnini. L’incontro sarà introdotto dai saluti istituzionali di Maurizio Nati, Sindaco di Casola Valsenio e Massimo Isola, Presidente dell’Unione della Romagna Faentina ai quali seguirà l’intervento del Senatore Dario Franceschini.

Saranno inoltre presenti, insieme ai curatori del volume, Livia e Giovanni Zaccagnini, figli di Benigno, che offriranno una preziosa testimonianza personale.

Al termine della presentazione sarà possibile visitare il Centro Studi Benigno Zaccagnini, ospitato presso la Biblioteca comunale, recentemente arricchito di nuovi materiali storici e documentali. L’iniziativa si colloca in concomitanza con la ricorrenza della Festa nazionale dell’Amicizia, celebrata il 22 settembre 1977 a Palmanova, e rappresenta un’occasione per riflettere sul lascito umano e politico di Benigno Zaccagnini, a 48 anni da quell’importante evento.